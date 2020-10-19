Общество

Псковскому предприятию Всероссийского общества глухих исполнилось 76 лет

Псковскому социальному реабилитационному предприятию Всероссийского общества глухих исполняется 76 лет. В рамках праздничных мероприятий состоялось торжественное награждение профсоюзного актива, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Председатель профсоюзного комета Е. Егорова была награждена почетной грамотой облсовпрофа. Члены первичной профсоюзной организации предприятия Т. Семенова, Ю. Тимофеева отмечены благодарностями Псковского областного Собрания депутатов.

«Реабилитационное предприятие в Пскове – это, безусловно, особая организация. Сегодня на предприятии трудится 46 человек из которых 28 граждан с ограниченными возможностями. В связи с этим предприятие всегда находится под особым контролем профсоюза. 2020 год из-за ограничительных мер очень тяжело отразился на хозяйственных субъектах РФ. Не стало исключением и Псковское СРП Всероссийского общества глухих. В этом году нам удалось получить льготный беспроцентный кредит, что позволило решить часть экономических проблем предприятия. Но на этом мы останавливается не намерены. СОП Псковский облсовпроф совместно с профсоюзном активом продолжит работу на благо общества глухих», – выступил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.