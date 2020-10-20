Общество

Псковичам расскажут о порядке подачи жалоб в налоговую в электронном виде

23 октября в УФНС России по Псковской области пройдет горячая телефонная линия на тему: «Новый порядок подачи жалоб в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

На вопросы налогоплательщиков будет отвечать заместитель начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров управления Нина Коновалова.

Она расскажет о новом порядке подачи жалоб, который вступил в силу с 1 мая 2020 года на основании приказа ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жалобы (апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, а также форматов и порядка представления жалобы и направления решений по ним в электронной форме».

В числе тем, на которые можно будет задать вопросы:

какие виды жалоб можно направлять в электронном виде;

по какой форме и в каком формате в налоговый орган предоставляется жалоба;

в какие сроки происходит рассмотрение жалобы и направление ответа.

Свои вопросы псковичи смогут задать по горячей линии телефону: 699-260.