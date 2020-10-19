Общество

Назначены публичные слушания по изменениям в Правила благоустройства Пскова

Общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова назначены на 17 ноября. В соответствии с постановлением главы города Елены Полонской обсуждение состоится в зале заседаний городской Думы. Начало в 18.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, подготовкой и проведением слушаний займется оргкомитет под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова.

В целях соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции участникам общественных обсуждений рекомендуется представить свои предложения и замечания в письменном виде без очного присутствия.

Желающим присутствовать на слушаниях очно, рекомендуется сообщить об этом до 15.00 16 ноября в организационный комитет по проведению общественных обсуждений по телефону 29-03-00.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться в кабинете №15 Псковской городской Думы (ул. Некрасова, 14) по рабочим дням с 22 октября по 16 ноября, с 14.00 до 17.00.

Письменные предложения и замечания по проекту общественных обсуждений принимаются с 22 октября по 16 ноября по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 14 (организационный комитет).

Добавим, проект изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова направлен на приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством.

Общественные обсуждения носят рекомендательный характер. Окончательно изменения будут утверждены на сессии Псковской городской Думы.