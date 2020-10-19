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Общество

Правительство выделило Псковской области средства на доплаты пенсионерам

20.10.2020 10:27|ПсковКомментариев: 2

Правительство России направит 12 регионам более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам. Об этом сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование получат регионы, в которых увеличилось число получателей таких доплат: Псковская, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская и Смоленская области, республика Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край и Санкт-Петербург.

В итоге размер субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии бюджету Псковской области на 2020 составит 742 миллиона 928,5 тысяч рублей.

«Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета», - добавляется в сообщении.

Теги: #правительство #пенсионеры #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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