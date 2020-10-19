Общество

Правительство выделило Псковской области средства на доплаты пенсионерам

Правительство России направит 12 регионам более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам. Об этом сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование получат регионы, в которых увеличилось число получателей таких доплат: Псковская, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская и Смоленская области, республика Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край и Санкт-Петербург.

В итоге размер субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии бюджету Псковской области на 2020 составит 742 миллиона 928,5 тысяч рублей.

«Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета», - добавляется в сообщении.