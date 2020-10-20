Общество

Псковские волонтеры очистили фасады домов от незаконной рекламы

20 октября активисты псковского волонтерского центра «Единой России» и молодогвардейцы закрасили на фасадах домов в Пскове свыше 150 надписей с незаконной рекламой запрещенных веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Акции по уничтожению незаконных объявлений, особенно по устранению рекламы наркотиков, мы проводим регулярно, - отметил один из организаторов акции, активист волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Яковлев. - Это (нанесение надписей на фасады домов - ред.) не просто вандализм, это пропаганда, которая представляет угрозу жизни псковичей. Мы призываем жителей Псковской области сообщать о фактах незаконного оборота запрещенных веществ, а также размещения незаконной рекламы на улицах городов и поселков региона в ближайшей отдел полиции или по телефону 112».

Партийный проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.