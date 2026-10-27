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Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях

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Роскомнадзор (РКН) направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию детей в социальных сетях. Об этом сообщила представитель ведомства на заседании комитета. 

РКН также предложил сократить время пребывания в интернете для детей младше 14 лет. По словам представителя службы, эта мера направлена в том числе на ограничение доступа несовершеннолетних к запрещенному контенту, пишут «Ведомости»

В июне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство рассматривает возможность введения механизмов подтверждения возраста пользователей онлайн-платформ. По его словам, министерство изучает зарубежный опыт, в частности систему возрастной идентификации игровой платформы Roblox.

20 октября аналитический центр ВЦИОМа представил результаты опроса, согласно которым 59% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми и подростками. При этом 27% респондентов выступают за доступ к таким платформам для детей до 16 лет только с согласия родителей, а 12% поддерживают полный запрет.

В сентябре сервис «Где мои дети» сообщил, что несовершеннолетние проводят в социальных сетях в среднем 88 минут в день. Больше всего времени на это тратят 13-летние подростки – около 100 минут ежедневно.

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