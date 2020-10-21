Общество

Псковской области выделены федеральные средства на детские выплаты и питание школьников

В Псковское областное Собрание депутатов поступил проект закона об изменении параметров регионального бюджета. В представленном законопроекте доходы текущего года, как и расходы, увеличиваются на 1 млрд 409 млн 140 тысяч рублей – средства направлены в регион из государственного бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

По статье «субсидии» поступления увеличились на 456 млн 665 тысяч рублей. Больше половины этих денег – 236 млн 640 тысяч – предназначены для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. 206 млн 114 тысяч рублей – целевые средства на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На обеспечение бесплатного горячего питания школьников начальных классов из федерального бюджета выделено 86 млн 604 тысячи рублей. По статье дотации в регион поступило свыше 249 млн рублей – эти деньги предназначены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

В виде межбюджетных трансфертов область получила средства на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией – в общей сложности на эти цели предназначается 92 млн 759 тысяч рублей. Плюсом к этой сумме в регион пришли средства на компенсацию неиспользованных отпусков медикам и социальным работникам – 17 млн 154 тысячи рублей.

На выплаты медикам, непосредственно работающим в «красной зоне», из резервного фонда правительства РФ выделено ещё 74,5 млн рублей. Из этого же источника область получила 144 млн 713 тысяч рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях пандемии.

В общей сложности финансовое наполнение областной госпрограммы «Развитие здравоохранения» возросло более чем на полмиллиарда рублей.

Объем областной госпрограммы «Содействие занятости населения» увеличилось на 224 млн рублей, а финансирование «Развития транспортной системы» - более чем на 244 млн рублей. Основные средства направляются на дорожную деятельность. Кроме того, на 15,4 млн рублей увеличены лимиты на осуществление воздушных перевозок по маршруту Псков - Симферополь.

Увеличение доходной части бюджета также связано с поступлением средств в размере 321 млн 230 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по реконструкции здания в Пскове на площади Ленина, д.3 – в нём в последующем должна разместиться историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева.

Таким образом, доходы областного бюджета на 2020 год после принятия изменений составят 45 млрд 34 млн 863 тысячи рублей, расходы – 48 млрд 234 млн 167 тысяч рублей. Напомним, в декабре 2020 года общие доходы на предстоящий период были приняты в размере 36 млрд 739 млн 649 тысяч рублей.