Общество

В Великих Луках завершается строительство детсада на 140 мест

Детский сад на 140 мест, который строят на улице Заслонова в Великих Луках, будет сдан в ближайшее время. Готовность объекта составляет 95 процентов, сообщает Великолукская телерадиокомпания.

В настоящее время ведутся отделочные работы, а также завершается благоустройство прилегающей к зданию территории.

Дошкольное учреждение возводится в рамках национального проекта «Демография» и программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017-2021 годах».