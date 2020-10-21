Общество

Дачную амнистию в России предлагают продлить на пять лет

Действие упрощенного порядка оформления прав на жилые дома и дачные домики на садовых участках предлагается продлить до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 октября в первом чтении.

Отдельные положения дачной амнистии закончат свое действие 1 марта 2021 года — они касаются упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках, пишет «Парламентская газета».

После этой даты, как отмечается в пояснении к законопроекту, правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов. Вместе с тем, до 1 марта 2021 года действует переходный период для граждан, которые начали строить дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получали разрешение на строительство. Они могут направить уведомление в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию им не нужно. Если граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке.

Получается, что после 1 марта следующего года действие указанных положений «дачной амнистии» прекратится и в сложной ситуации окажутся многие россияне, которые не воспользовались упрощённым порядком оформления своих прав на недвижимость.

В связи с этим предлагается продлить на пять лет упрощенный порядок оформления прав на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. То есть, действие «дачной амнистии» продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории участков.

Предлагается продлить также на пять лет возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, которые начали возводить до 4 августа 2018 года. Это мотивирует россиян к возобновлению строительства и позволит без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость, отмечается в пояснении к документу.