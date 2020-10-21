Написать кибердиктант смогут псковские школьники и их родители

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-акции по определению уровня финансовой IT-грамотности. Акция приурочена ко Всероссийской неделе финансовой грамотности 2020.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке, кибердиктант.рф пройдет с 24 октября по 1 ноября на платформе RUNET-ID.
Организаторы акции — Российская государственная детская библиотека, Координационный центр доменов RU/.РФ, Банк России и РОЦИТ при информационной поддержке Национального центра финансовой грамотности, а также библиотек РФ.
«Мир финансов усложняется, все больше финансовых операций проходит в виртуальной среде, поэтому современному человеку необходимо уметь пользоваться различными финансовыми инструментами и вовремя распознавать уловки мошенников, чтобы защищать свое благополучие», - уверены организаторы акции.
К участию приглашаются школьники 12-17 лет и их родители.
Кибердиктант можно написать в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2), в зале каталогов (каб. 201), Центре социальной, деловой и правовой информации.
Подробнее - на сайте библиотеки.