Общество

Участвовавший в испытании вакцины «Спутник V» депутат заболел коронавирусом

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, участвовавший в испытании российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заболел COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Парламентарий предположил, что получил плацебо, а не настоящий препарат. На своей странице в Facebook член «Справедливой России» сообщил, что получил положительный результат накануне. «Чувствую себя хорошо, температуры нет», - написал он.

15 сентября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от коронавируса.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ранее прививку от COVID-19 данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.