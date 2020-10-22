Общество

В Пскове подвели итоги V регионального чемпионата «Абилимпикс»

Подведены окончательные итоги V регионального чемпионата «Абилимпикс» — конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Чемпионат проводился на 6-ти площадках. Оценивали выполнение конкурсных заданий опытные эксперты, в том числе из числа представителей регионального комитета по образованию и руководителей образовательных организаций.

По итогам конкурса определены победители в 13 компетенциях по 16 номинациям. Названы лучшие в строительном деле, кулинарном искусстве и ряде творческих направлений работы. Со списком победителей заключительного этапа чемпионата можно ознакомиться здесь.

Конкурсанты чемпионата награждены сертификатами и вымпелами с логотипом «Абилимпикс». Всем победителям и призерам чемпионата вручены дипломы, медали и денежные призы. Участники, занявшие первые места в своих компетенциях, смогут принять участие в отборочном и финальном этапах 6-го национального чемпионата «Абилимпикс».

Напомним, 5-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» стартовал в Пскове 1 октября с соревнований в компетенции «Медицинский и социальный уход». Спустя две недели учащиеся проявили свои способности в направлениях «Мебельщик» и «Ландшафтный дизайн».

Всего участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства в 2020 году приняли около 110 учащихся по 17 основным компетенциям в 22 номинациях. В текущем году организаторы ввели шесть новых компетенций: «Администрирование баз данных», «Кондитерское дело», «Малярное дело», «Обработка текста», «Слесарное дело» и «Швея».