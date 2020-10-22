Общество

В псковской колонии оценили внешний вид сотрудников

Среди личного состава исправительной колонии №4 (деревня Середка, Псковский район) прошел строевой смотр, в ходе которого прошла проверка внешнего вида сотрудников, наличия жетонов, соответствия служебных удостоверений званию и должности. Мероприятие проведено с соблюдением всех эпидемиологических требований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Строевой смотр проходил в рамках перехода на сезонную форму одежды. Особое внимание обращалось на ее соответствие установленным требованиям, на правила ношения форменной одежды, головных уборов, обуви, размещения шевронов, погон и эмблем.

По окончании смотра руководство учреждения отметило, что внешний вид сотрудников соответствует предъявляемым требованиям.

«Форменная одежда носится в строгом соответствии с нормативными актами, действие которых распространяется на всех сотрудников УИС. Проведение строевых смотров позволяет выявлять нарушения, допускаемые при ношении формы, принимать меры к их устранению, а также способствует повышению строевой культуры и выучки, укреплению дисциплины и порядка», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.