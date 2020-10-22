Общество

Комплексная дезинфекция проведена на вокзале в Великих Луках

Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу провела комплексную дезинфекцию вокзала в Великих Луках. Общая площадь обработанных поверхностей составила порядка 2000 м2.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, обработка проведена во всех помещениях вокзала с использованием высокоэффективных дезинфицирующих средств, безопасных для людей и животных. Особое внимание было уделено дезинфекции поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры: двери, поручни, турникетные линейки, стойки кассовых окон, камеры хранения.

Отмечается, что на вокзалах Октябрьской железной дороги реализованы противовирусные мероприятия, которые включают в себя усиленную уборку с применением дезинфицирующих средств, нанесение специальной разметки и навигации для соблюдения социальной дистанции, а также обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Железнодорожники призывают пассажиров внимательно относиться к требованию носить средства индивидуальной защиты при нахождении на вокзалах и проезде в поездах.