Общество

Соблюдать правила электробезопасности призывают псковичей

В период осенних школьных каникул Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращается к взрослым и детям с просьбой повторить и неукоснительно соблюдать простые правила электробезопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, необходимо рассказать детям, что энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, - достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние, отметили в компании.

«Следует помнить, что все энергообъекты обозначены специальным знаком - желтым треугольником с черной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак», - говорится в сообщении.

При нахождении вблизи энергетических объектов нужно обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, не заходить за ограждения и внутрь объектов повышенной опасности.



Категорически запрещается:

- проникать на территорию энергообъектов, влезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где имеются электрические провода;

- приближаться оборванным проводам, ближе чем на 8 м. Оказавшись в восьмиметровой опасной зоне от оборванного провода, нельзя уходить из нее обычным шагом: необходимо свести ноги вместе, не отрывая стопы от земли, двигаться скользящими мелкими шагами;

- набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи;

- разжигать костры, складировать под проводами линий электропередачи какие-либо предметы, особенно легковоспламеняющиеся;

- пользоваться неисправными электроприборами, и ремонтировать включенные в сеть электроприборы.



Повторить правила электробезопасности можно с помощью материалов специального портала «Подружись с электричеством», где собраны игры, наглядные пособия и методические материалы по профилактике детского электротравматизма.



При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.