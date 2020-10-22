Общество

Пикет против закрытия инфекционного отделения в Невеле пройдет 31 октября

Пикет против закрытия инфекционного отделения Невельской межрайонной больницы пройдет 31 октября. Мероприятие состоится в 13.00 на площади Коммуны, 18, сообщили Псковской Ленте Новостей его организаторы.

Уведомление о проведении пикета в администрацию городского поселения подала местная активистка Екатерина Клокова.

В рамках акции будет выдвинуто требование сохранить инфекционное отделение.

Организаторы обещают обеспечить соблюдение общественного правопорядка и не создавать никаких затруднений для движения переходов и автотранспорта.

Ранее сообщалось, что инфекционные отделения во всех районах Псковской области будут перепрофилированы в детские и терапевтические – там будет оказываться стационарная помощь, в том числе и для больных ОРЗ. Пациенты с легкими формами инфекционных заболеваний не подлежат госпитализации и получают лечение амбулаторно. С этой целью в поликлиниках каждой из районных больниц будут организованы кабинеты амбулаторного приема врача-инфекциониста. Что касается невельской больницы, то врач-инфекционист здесь остается и будет работать на полную ставку, а не на 0,5, как было до этого.