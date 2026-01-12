Разрыв между пенсиями работающих и незанятых снизится до 2 тысяч рублей

В 2026 году средняя пенсия по старости в России достигнет 25–26 тысяч рублей для работающих и 28–28,5 тысячи рублей для неработающих, прогнозируют аналитики. По данным Соцфонда, в конце 2023 года выплаты составляли 22,4 тысячи рублей для работающих и 25,9 тысячи рублей для неработающих. Разрыв между суммами сократился до 3,5 тысячи рублей, что является минимальным показателем с 2021 года.

После январской индексации средняя пенсия работающих в начале 2026 года составит около 24 тысяч рублей. С 1 августа пройдет ежегодный перерасчет с учетом пенсионных баллов, накопленных в 2025 году. Максимальная прибавка составит 437 рублей, что позволит увеличить выплату до 25 тысяч рублей. Средняя пенсия неработающих в 2026 году может достигнуть 28 тысяч рублей, а разница между выплатами сократится до 3 тысяч рублей, пишут «Известия».

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская прогнозирует, что при ежегодном сокращении разницы на 3–5% к 2030 году выплаты работающим и неработающим сравняются.