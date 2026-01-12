Общество

Разрыв между пенсиями работающих и незанятых снизится до 2 тысяч рублей

0

В 2026 году средняя пенсия по старости в России достигнет 25–26 тысяч рублей для работающих и 28–28,5 тысячи рублей для неработающих, прогнозируют аналитики. По данным Соцфонда, в конце 2023 года выплаты составляли 22,4 тысячи рублей для работающих и 25,9 тысячи рублей для неработающих. Разрыв между суммами сократился до 3,5 тысячи рублей, что является минимальным показателем с 2021 года.

В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года : Псковская Лента Новостей / ПЛН

После январской индексации средняя пенсия работающих в начале 2026 года составит около 24 тысяч рублей. С 1 августа пройдет ежегодный перерасчет с учетом пенсионных баллов, накопленных в 2025 году. Максимальная прибавка составит 437 рублей, что позволит увеличить выплату до 25 тысяч рублей. Средняя пенсия неработающих в 2026 году может достигнуть 28 тысяч рублей, а разница между выплатами сократится до 3 тысяч рублей, пишут «Известия».

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская прогнозирует, что при ежегодном сокращении разницы на 3–5% к 2030 году выплаты работающим и неработающим сравняются.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026