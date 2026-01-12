Общество

Работодатели будут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование по результатам медосмотров

0

Работники с выявленными в ходе медосмотров признаками психических расстройств с марта будут направляться на психиатрическое освидетельствование своими работодателями.

Как следует из приказа Минздрава России, опубликованного в августе 2025 года, «в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации, признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования», пишет ТАСС.

Подписанный министром здравоохранения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026