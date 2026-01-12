Работодатели будут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование по результатам медосмотров

Работники с выявленными в ходе медосмотров признаками психических расстройств с марта будут направляться на психиатрическое освидетельствование своими работодателями.

Как следует из приказа Минздрава России, опубликованного в августе 2025 года, «в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации, признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования», пишет ТАСС.

Подписанный министром здравоохранения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.