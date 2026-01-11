Жителей Псковского округа призвали сообщать о нештатных ситуациях в ЕДДС

Администрация Псковского района призывает жителей округа оперативно информировать Единую дежурно‑диспетчерскую службу (ЕДДС) о любых нештатных ситуациях. Обратиться можно по телефону: +7 (8112) 29‑31‑13.

Фото: Администрация Псковского муниципального округа

Как отметили в администрации, все заявки ставятся на контроль, передаются энергетикам, подрядным организациям, занимающимся обслуживанием дорог, и иным оперативным службам. После ликвидации нештатной ситуации ЕДДС получает обратную связь и снимает обращение с контроля.

«Обращаясь в ЕДДС, вы помогаете нам координировать действия специалистов. Спасибо за понимание!» - обратились к жителям в администрации.

По словам специалистов, устранение последствий непогоды продолжается.

«В ходе мониторингов выявляются случаи частичного отключения электроснабжения в некоторых населенных пунктах. Заявки оперативно отрабатываются специалистами. Также дорожные службы в усиленном режиме ведут расчистку улично-дорожной сети внутри и вне населенных пунктов. С течением времени, учитывая уровень выпавших осадков и протяженность дорог в муниципалитете, будет осуществлена полная расчистка. Просим проявить понимание и терпение» - прокомментировала ситуацию глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.