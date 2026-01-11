Общество

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале

Завершаются 12-дневные новогодние каникулы. Следующие длинные выходные у россиян будут в феврале.

Инфографика «РГ» / Александр Чистов / Ольга Игнатова

В честь Дня защитника Отечества нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля. Выход на работу запланирован на 24 февраля, вторник.

Праздничные дни в марте, посвященные Международному женскому дню, продлятся с 7 по 9 марта.

Майские праздники традиционно разделятся на два блока: отдых с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне в связи с Днем России выходные займут период с 12 по 14 число (с пятницы по воскресенье).

4 ноября, среда - День народного единства, также будет нерабочим праздничным днем.

Следующие новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года, пишет «Российская газета».

Все выходные и праздничные дни прописаны в Трудовом кодексе, даты их переносов ежегодно утверждаются постановлением правительства.

