Общество

Диетолог назвала сезонные фрукты, которые помогут при COVID-19

О сезонных фруктах, которые помогут в борьбе и профилактике COVID-19, рассказала диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева. Ими оказались хурма, айва, кизил, виноград, зизифус и облепиха, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

«Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме COVID-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ. В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств. Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление», - отметила Ирина Сухарева.

По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов.

«Придерживаться строгих диет категорически не стоит. Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-шесть раз в день», - подытожила Сухарева.

Диетолог добавила, что следует пить компоты из айвы и кизила и ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.