Общество

У главы Великих Лук появился официальный Instagram-аккаунт

У главы города Великие Луки Николая Козловского появился официальный Instagram-аккаунт. Новый формат общения с великолучанами анонсировал 26 октября сам градоначальник.

«Дорогие друзья! Сегодня я перехожу к новому формату информирования жителей о самых важных событиях, происходящих в городе», - написал он.

Он уже разместил видеообращение к горожанам. Главные темы - эпидемиологическая ситуация, начало работы великолукского корпуса Псковской областной инфекционной больницы, благоустройство города и ход строительства социальных объектов.