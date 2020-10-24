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Общество

Усвятский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистов

26.10.2020 16:19|ПсковКомментариев: 0

В понедельник, 26 октября, Усвятский район отмечает 77-ую годовщину освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Ветеранов и жителей района поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Фото: Редакция газеты «Новая жизнь»

«С июля 1941 года немецкие войска оккупировали эту территорию. Два долгих года жители терпели, сопротивлялись, боролись с фашистами - изгнать врага удалось лишь 26 октября 1943 года. За каждый клочок земли здесь шли ожесточенные бои. Об этом напоминают 17 братских захоронений, в которых покоятся защитники Усвятского района. Практически в каждой семье есть своя бережно хранимая история о герое, который внес свой вклад в победу над врагом, - отмечается в поздравительном адресе губернатора. - Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и приумножить эту память о мужестве и самоотверженности каждого, кто сражался за Родину, с благодарностью и уважением относиться к ныне живущим ветеранам. Каждый живой свидетель тех страшных военных лет - наше особое достояние, гордость и пример для подрастающего поколения».

Особые слова благодарности Михаил Ведерников адресовал ветеранам и жителям муниципалитета, пожелав им крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

В районном центре в этот день к воинскому захоронению на Замковой горе были возложены цветы в память о погибших бойцах Советской Армии. Здесь захоронены более 400 защитников Родины, павших на полях сражений с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Освобождение Усвятского района началось в октября 1943 года. В это время в наступление перешла 47-я стрелковая дивизия, ранее находившаяся в обороне на усвятском плацдарме, в рамках Невельской наступательной операции. В течение 20 дней советским воинам удалось освободить территорию муниципалитета от захватчиков. В боях на усвятской земле погибли порядка 1,5 тыс. защитников Родины, прах которых покоится в 17 воинских захоронениях.

Теги: #ВОВ #Усвятский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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