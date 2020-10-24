Общество

Продлен прием заявок на региональный этап конкурса на лучший соцпроект

Продлен срок приема заявок для участия в региональном этапе конкурса на лучший социальный проект. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время в регионах Российской Федерации проходят региональные этапы всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», в рамках которого будут определены лучшие проекты в 8 номинациях для социальных предпринимателей и в 4 номинациях для некоммерческого сектора.

Организаторами конкурса решено продлить срок приема конкурсных заявок для участия в региональном этапе конкурса до 1 ноября 2020 года включительно.

Ключевые требования, предъявляемые к участникам конкурса: наличие действующего проекта, направленного на решение социальной проблемы, эффективная бизнес-модель и правильно заполненная заявка на официальном сайте конкурса.

Основные номинации охватывают практически все сферы жизни - это дополнительное образование, социальное обслуживание, культурно-просветительская сфера, ЗОЖ, социальный туризм, разработка IT технологий, обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка технических средств реабилитации.

Также в текущем году введены дополнительные четыре номинации для некоммерческого сектора, охватывающие реализацию проектов в сфере образования, социальных услуг, развития городских и сельских территорий.

Подать заявку можно онлайн здесь.

Проекты, заявленные для участия в региональном этапе конкурса, должны реализовываться на территории Псковской области и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе, быть направлены на решение или смягчение существующих социальных проблем, иметь финансово устойчивую бизнес-модель, демонстрировать социальный эффект.

Напомним, что региональный этап конкурса является отборочным этапом всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года 2020».

Всероссийский конкурс социальных предпринимательских проектов направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем. Одна из задач конкурса — обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране.

Уполномоченным представителем конкурса в регионе и организатором регионального этапа является Центр инноваций социальной сферы Псковской области.