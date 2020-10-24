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Общество

«Народный контроль» проверил доступность лекарств от коронавируса в аптеках Пскова

26.10.2020 20:42|ПсковКомментариев: 0

Рейд по аптекам Пскова провели 26 октября активисты псковского волонтерского центра «Единой России» и партийного проекта «Народный контроль» с целью мониторинга доступности препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. 

В ходе рейда рабочая группа проверила четыре аптеки на наличие в продаже таких препаратов как «Арепливир», «Коронавир», «Авифавир» и провела мониторинг их стоимости.

«Мы проверили четыре аптеки на Завеличье, в числе которых была и муниципальная: ни в одной из этих аптек не было в наличии препаратов для лечения COVID-19, - рассказал участник рейда, активист волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Яковлев. – При этом во всех аптеках препараты от коронавируса можно заказать».

По его словам, в трех из четырех проверенных аптек есть возможность заказать «Арепливир» при наличии соответствующего рецепта.

«В среднем стоимость "Арепливира" составляет 5400 рублей за упаковку. На курс лечения необходимы две упаковки, то есть потребуется 10800 рублей», - пояснил активист волонтерского центра.

«Коронавир» на заказ есть только в одной из проверенных аптек, его закупочная стоимость крайне высока и с учетом наценки превышает 11 тысяч рублей за упаковку, что не соответствует мерам государственного регулирования. «Авифавир» в псковских аптеках заказать невозможно ввиду отсутствия этого препарата у поставщиков.

«Препараты от коронавируса – это препараты рецептурного отпуска. Они только недавно были включены в перечень лекарств для амбулаторного лечения, ранее они могли использоваться только в условиях стационара, - сообщила заведующая МП Пскова «Аптека №3» Татьяна Рудакова. – Заказ препаратов возможен путем направления запроса на электронную почту аптеки с приложением скана рецепта. Лекарство будет доставлено в аптечный пункт очень быстро, однако выкупить его можно только при предъявлении оригинала рецепта. Это может сделать родственник или знакомый заболевшего, не контактирующий с ним, или волонтер».

Отметим, рейды с целью мониторинга доступности лекарств от коронавирусной инфекции продолжатся на этой неделе в Великих Луках и других муниципальных образованиях региона. Предварительные итоги мониторинга будут подведены уже в конце октября. Результаты партийцы предоставят в ФАС и Минздрав. Вопрос о регулировании цен на российские препараты для лечения COVID-19 возник в связи с тем, что первые партии указанных лекарств поступили в продажу по высокой цене - в среднем за 12 тысяч рублей. В ряде столичных аптек цену поднимали до 18 тысяч. После ФАС установила, что упаковка из 50 таблеток в субъектах РФ должна стоить 5500 рублей включая НДС без учета региональных надбавок.

Теги: #Единая Россия #аптека #Народный контроль #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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