Общество

Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

Театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк госпитализирован в одну из столичных больниц, где восстанавливается после коронавируса, передает «Интерфакс».

«Роман Григорьевич госпитализирован, сейчас он восстанавливается после ковида», – сообщили в пресс-службе Театра Романа Виктюка.

Роман Виктюк – театральный режиссер. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль – «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль «М. Баттерфляй». Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.