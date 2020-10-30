Общество

5,7 млн рублей получит Псковская область на оснащение лабораторий для диагностики COVID-19

Псковская область получит 5 млн 715 тысяч рублей из федерального центра на оснащение необходимым оборудованием лабораторий медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства России.

Федеральное финансирование позволит регионам оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. «Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», - отметили в пресс-службе правительства.

Деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения. Финансирование составит более 1 млрд рублей.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований поручено осуществить Минздраву России.