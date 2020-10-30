Общество

Спасатели рекомендуют псковичам иметь в квартире огнетушитель

ГУ МЧС России по Псковской области рекомендует жителям региона иметь в каждом доме, офисе и автомобиле огнетушитель.

«Знать устройство огнетушителя и уметь с ним обращаться должен каждый человек», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе.

Существует три вида огнетушителей: пенные, порошковые и углекислотные. При помощи первого, рассказали в ведомстве, можно тушить воспламенившиеся горючие жидкости (бензин, масло, керосин, лаки) и твердые материалы на площади не более 2 квадратных метров. Однако тушение электроприборов под напряжением ими осуществлять нельзя. Если горящий объект находится под напряжением, следует применять углекислотные или порошковые огнетушители.

В помещениях огнетушители должны находиться вне досягаемости детей и располагаться вертикально вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

«Если произошло загорание, сорвите пломбу, выдерните чеку и, направив раструб на очаг возгорания, приступайте к тушению, - отметили в пресс-службе. - При использовании углекислотного огнетушителя не берите руками раструб, чтобы избежать обморожения».

В ведомстве призвали быть осторожными при приобретении данного средства пожаротушения, ознакомиться с инструкцией по его применению и предварительно научиться пользоваться этим устройством. «Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности», - добавили в пресс-службе.