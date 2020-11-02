Общество

Рейд по контролю безопасности детских площадок провели в Великих Луках

Активисты великолукского волонтерского центра «Единой России» провели осмотр элементов детских площадок на проспекте Гагарина и в сквере Пушкина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В ходе осмотра детской площадки на проспекте Гагарина партийцы выявили ряд недостатков: игровой комплекс и скамейки, на которых проводят время родители, нуждаются в ремонте. Кроме того, на территории площадки перегорели фонари.

На детской площадке в сквере Пушкина партийцы тоже обнаружили проблемы, в частности, отсутствие песка в песочнице и необходимость покраски некоторых элементов игровой зоны. Горожане, гуляющие на площадке с детьми, также высказали пожелание о проведении влажной уборки на территории детской площадки, так как из-за частой эксплуатации она быстро становится грязной.

«Все недочеты и проблемы взяты на контроль. В ближайшее время они будут устранены. За решением вопросов будем тщательно следить», - заверил участник рейда, депутат великолукской городской думы Дмитрий Кравченко.

«Такие проверки нужны для того, чтобы найти и устранить неисправности, тем самым сделав игровые пространства безопасными и комфортными», - добавила депутат великолукской гордумы Ирина Мозговкина.

Партийцы продолжат проверять детские площадки города, выявлять дефекты и своевременно их устранять, добавили в пресс-службе.