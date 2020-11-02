Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Общественно значимый вопрос
Квартирный вопрос
назад в прошлое
Новогодний Корпоратив
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Цифровая пятилетка в Псковской области
Выиграй авиабилеты в Калининград
Выборы делаются в кулуарах
Новая модель сапог Nordman
Дмитрий Быстров о дорогах и экотехнопарке
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 02.11.2020 11:142 Более 23 млн рублей получит Псковская область на лечение больных коронавирусом 03.11.2020 07:490 Онищенко: Ускоренная регистрация лекарств избавит регионы от нехватки медикаментов 03.11.2020 07:370 В Белоруссии скончался глава конфедерации предпринимательства из Пскова 03.11.2020 07:290 Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за коронавируса 03.11.2020 07:070 Россияне назвали главные символы страны 02.11.2020 21:350 Как безопасно обращаться с газом, напомнили жителям Красногородска
 
 
 
Самое популярное 01.11.2020 23:576 120 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 01.11.2020 12:1011 В двух отделениях Псковской областной больницы выявили коронавирус 31.10.2020 00:3223 Псковский губернатор прокомментировал усиление ограничений в рамках борьбы с COVID-19 02.11.2020 11:544 Уйти красиво 01.11.2020 23:597 Центр гигиены приостановил прием биоматериала от псковичей для тестов на COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Онищенко: Ускоренная регистрация лекарств избавит регионы от нехватки медикаментов

03.11.2020 07:49|ПсковКомментариев: 0

Решение правительства РФ продлить процедуру ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом еще на год, до 1 января 2022 года, позволит ликвидировать нехватку медикаментов в регионах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.

«Конечно, это улучшит ситуацию. Речь идет о брендах, которые уже показали свою эффективность. Даже в советское время Кремлевская больница закупала незарегистрированные лекарства, которые зарекомендовали себя в развитых странах», — сказал политик.

В октябре в аптеках действительно возникли перебои с рядом препаратов, подтвердил директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов. Практически невозможно найти антибиотик левофлолксацин, антиагрегант «Курантил», антикоагулянт «Клексан» и многие другие.

Все эти лекарства назначают при сложном течении коронавируса, когда нужно противостоять бактериальной инфекции, а также препятствовать развитию тромбозов. Но перебои, по мнению экспертов, возникли не только из-за перегруженности каналов дистрибуции, как утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров, но из-за плохо работающей системы маркировки.

Теги: #лекарства #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы решение властей запретить массовые мероприятия, концерты, банкеты и корпоративы?
В опросе приняло участие 107 человек
03.11.2020, 08:160 В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей 03.11.2020, 07:490 Онищенко: Ускоренная регистрация лекарств избавит регионы от нехватки медикаментов 03.11.2020, 07:370 В Белоруссии скончался глава конфедерации предпринимательства из Пскова 03.11.2020, 07:290 Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за коронавируса
03.11.2020, 07:190 Михаил Ведерников: Поддержка новых проектов Минсельхозом позволит производить больше молока 03.11.2020, 07:070 Россияне назвали главные символы страны 02.11.2020, 22:482 Депутат Александр Васильев: Закон о фотовидеофиксации непристегнутого ремня в машине требует доработки 02.11.2020, 22:310 18 тысяч аварий оформлено через мобильное приложение «ДТП. Европротокол»
02.11.2020, 22:140 В Роттердаме поезд застрял на хвосте кита 02.11.2020, 22:030 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Псковской области в 2020 году. ИНФОГРАФИКА 02.11.2020, 21:540 Продолжается строительство стадиона в школе №17 Пскова 02.11.2020, 21:350 Как безопасно обращаться с газом, напомнили жителям Красногородска
02.11.2020, 21:150 Четыре медика заболели коронавирусом в Пскове и Великих Луках 02.11.2020, 21:020 ДТП мешает движению на Четырех углах 02.11.2020, 20:410 9 из 10 убийств журналистов остаются безнаказанными - ЮНЕСКО 02.11.2020, 20:231 Городской пляж привели в порядок в Великих Луках
02.11.2020, 20:062 Почти половина читателей ПЛН подвозит детей в школу или садик на машине 02.11.2020, 19:4711 В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции граждан старшего возраста 02.11.2020, 19:240 До +11 потеплеет в Псковской области 3 ноября 02.11.2020, 19:180 Дополнительные контейнеры для ТКО устанавливают в Великолукском районе
02.11.2020, 19:128 Путин потребовал объяснить проблемы с программой сверхтяжелой ракеты 02.11.2020, 18:570 185 тысяч раз посетили псковичи «Банк данных исполнительных производств» 02.11.2020, 18:351 Рейд по контролю безопасности детских площадок провели в Великих Луках 02.11.2020, 18:290 Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» завершат работу 3 ноября на час раньше
02.11.2020, 18:200 Почти 9 тысяч жителей Бежаницкого района охвачены услугой по обращению с ТКО 02.11.2020, 18:122 Псковские волонтеры благоустроили территорию у детского дома 02.11.2020, 18:066 Роспотребнадзор заявил о 90% завозных случаев коронавируса в Россию из Турции 02.11.2020, 18:002 В Пскове сбита девочка на улице Кузнецкой
02.11.2020, 17:526 Прививку от гриппа псковичи смогут сделать на этой неделе у «Империала» 02.11.2020, 17:451 Великолучанка исполнила хит Тома Джонса в финале конкурса «Большая перемена» 02.11.2020, 17:391 Стало известно, на что чаще всего жаловались псковичи в октябре 02.11.2020, 17:301 Реплика Донецкого: Нарисованный «Лофт»
02.11.2020, 17:240 В 2021 году в Псковской области запланирован капремонт общего имущества в 159 домах 02.11.2020, 17:160 Четыре молодых инвалида работают в Псковской области с привлечением наставников 02.11.2020, 17:070 Магазины «Деревня Соловьи» приглашают за сочными натуральными котлетами из свинины 02.11.2020, 17:010 Врачи предупредили об опасности несбалансированного питания
02.11.2020, 16:540 Финал псковских конкурсов красоты переносится 02.11.2020, 16:520 «Все равно найдем»: псковская полиция о борьбе с нелегальным табаком 02.11.2020, 16:470 Псковичей информируют о режиме работы почтовых отделений 3 и 4 ноября 02.11.2020, 16:416 Псковичка пожаловалась на матерящегося врача в инфекционной больнице
02.11.2020, 16:360 Аналитика МТС: Жители Псковской области потратили отпускные на смартфоны 02.11.2020, 16:330 Андрей Филатов: На ПЛН интересна новостная повестка и материалы о бизнесе 02.11.2020, 16:330 Петербуржец на «Ситроене» сбил женщину в Великих Луках 02.11.2020, 16:310 Псковичи-финалисты конкурса «Большая перемена» приняли участие в беседе с Путиным
02.11.2020, 16:180 Улицу Садовую в Неелово отремонтируют до 20 декабря 02.11.2020, 16:1314 Еще одну козу загрыз алабай в Печорском районе 02.11.2020, 16:090 Сотрудники великолукского СИЗО отметили профессиональный праздник 02.11.2020, 16:050 Дедовичский прокурор борется за сохранение усадьбы «Княжьи Горки»
02.11.2020, 15:500 Пскович привлечен к ответственности за попытку продать в интернете ястреба-тетеревятника 02.11.2020, 15:431 Квартирные вопросы: 6 ответов от юристов по недвижимости 02.11.2020, 15:340 Псковских предпринимателей приглашают на туристский веб-марафон 02.11.2020, 15:293 Счастье по-псковски
02.11.2020, 15:260 Регионам простят часть долгов по бюджетным кредитам в обмен на развитие туризма 02.11.2020, 15:213 На Октябрьском проспекте в Пскове сбит пешеход 02.11.2020, 15:120 Границы восьми памятников утвердили в Псковской области 02.11.2020, 14:520 ПЛН благодарит читателей за участие в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2020»
02.11.2020, 14:470 Операция «Арсенал» стартовала в Псковской области 02.11.2020, 14:410 Постель сгорела в доме №13 на улице Труда в Пскове 02.11.2020, 14:375 Рубль-доллар: Назад в 90-е 02.11.2020, 14:260 Озеро Глубокое объявили памятником природы Псковской области
02.11.2020, 14:211 Иван Цецерский: Я всегда считал ПЛН серьезным информационным ресурсом 02.11.2020, 14:175 Медицинские маски: выгодные покупки 02.11.2020, 14:090 Более 80 километров береговой территории очистили от мусора в Псковской области 02.11.2020, 13:540 95% населенных пунктов Великолукского района охвачены услугой по обращению с ТКО
02.11.2020, 13:480 За два месяца произошло снижение стоимости ОСАГО на 0,5% 02.11.2020, 13:320 В Псковской области установлены новые тарифы на использование спецстоянки 02.11.2020, 13:230 Россияне смогут использовать материнский капитал на сельскую ипотеку 02.11.2020, 13:100 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области продолжает оставаться высокой
02.11.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.11.2020, 12:560 В России усовершенствуют механизм регулирования цен на важнейшие лекарства 02.11.2020, 12:507 Большинство читателей ПЛН не доверяет транспортным картам 02.11.2020, 12:350 «Беседка»: о состоянии памятников культуры Псковской епархии
02.11.2020, 12:295 Минздрав оценил работу по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в Псковской области 02.11.2020, 12:200 В Стругах Красных осудили мужчину, до смерти избившего мать из-за ее пьянства 02.11.2020, 12:110 Главный врач Псковской городской больницы вылечился от коронавируса 02.11.2020, 12:110 В Пскове очистили от мусора берег Великой вблизи улицы Никольской
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.