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Общество

Большой этнографический диктант пишут жители Псковской области

03.11.2020 11:03|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области присоединились к международной акции «Большой этнографический диктант-2020». Она стартовала 3 ноября по всей стране в дистанционном формате.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участие в акции жители региона принимают в режиме онлайн - на официальном сайте проекта. Диктант представляет собой интерактивный тест, состоящий из 30 вопросов. Из них 20 - общефедеральная часть, единая для всех участников. Уникальная региональная часть диктанта состоит из 10 вопросов, в Псковской области она также будет включать вопросы о малочисленном коренном народе сето, представители которого проживают в Печорском районе.

Международная акция «Большой этнографический диктант-2020» продлится до конца недели. Тем, кто захочет стать ее участником, в течение этого времени необходимо посетить портал miretno.ru и нажать интерактивную кнопку «Пройти диктант». Перед началом тестирования необходимо пройти регистрацию. По завершению диктанта можно скачать цифровой сертификат участника.

Отметим, что запланированное ранее проведение тестирования на очной площадке в Пскове отменено из-за введенного на территории региона запрета на проведение массовых мероприятий.

Напомним, Большой этнографический диктант - это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2019 году в акции приняли участие порядка 450 тыс человек из 42 стран мира. Организаторы - Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Теги: #образование #диктант
Источник: Псковская Лента Новостей
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