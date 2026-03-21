Полы с подогревом могут ухудшить здоровье стоп, предупредила травматолог-ортопед

Полы с подогревом могут ухудшить здоровье стоп, предупредила травматолог-ортопед профессиональной сети «Ортека» Антонина Завадская. Одним из главных побочных эффектов полов с подогревом врач назвала то, что кожа стоп пересушивается.

«Тепло вытягивает влагу быстрее, чем сальные железы успевают восполнить потери, в итоге кожа грубеет, на пятках появляется утолщенный роговой слой. Такие участки быстро превращаются в натоптыши и довольно болезненные мозоли», — заявила Антонина Завадская.

По ее словам, еще одним неприятным последствием пересушенной кожи являются трещины на пятках и в пространстве между пальцами. Кроме того, как отметила ортопед, постоянное тепло провоцирует расширение сосудов в стопах и нарушает микроциркуляцию крови. Из-за дефицита кислорода в крови защищаться от внешних угроз коже становится сложнее, как следствие, повышается риск инфекций, пишет «Лента.ру».

Особую осторожность при использовании полов с подогревом врач посоветовала соблюдать людям с сахарным диабетом и хронической венозной недостаточностью.

