До +15 градусов и переменную облачность прогнозируют в Псковской области 22 марта

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 22 марта, сообщили в региональном гидрометцентре.

Без осадков. Ожидается ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днем столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Напомним, сегодня ночью началась магнитная буря сильного уровня G3 и стала самой мощной за два месяца. Начиная с понедельника, как считается, геомагнитное поле перейдет из красной в желтую умеренно возмущенную зону, а полностью обстановка нормализуется во вторник.