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Общество

Представлен эскиз нагрудного знака «Заслуженный работник СМИ Псковской области»

09.11.2020 13:30|ПсковКомментариев: 0

Эскиз нагрудного знака «Заслуженный работник СМИ Псковской области» выбрал областной Геральдический совет на заседании 9 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

И. о. начальника управления информационной политики администрации Псковской области Сергей Новохатка рассказал, что звание будет присваиваться представителю СМИ, который отработал в этой сфере не менее 10 лет.  В соответствии с указом губернатора его будут получать не менее трех человек в течение одного календарного года. Каждый заслуженный работник СМИ получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Инициативу поддержали депутаты Псковского областного Собрания. Соответствующие изменения внесены в региональный закон о наградах. 

«Я просил, чтобы эти варианты показали представителям СМИ, даже некое голосование, насколько знаю, по ним было. На чем представители СМИ остановились?» - поинтересовался глава региона.

«Достаточно интересен вариант 3, который символизирует глобальное информационное пространство», - ответил Сергей Новохатка.

«Нет возражений. Главное, чтобы у представителей СМИ не вызывало отторжения», - сказал губернатор.

В итоге Геральдический совет Псковской области поддержал единогласно представленный вариант эскиза нагрудного знака.

Кроме того, совет согласовал эскиз нагрудного знака «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области». Губернатор предложил перенести изображение многодетной семьи на верхнюю часть знака. «Я считаю, что главное в жизни человека - это семья», - заметил он.

Также Геральдический совет одобрил замену серебряного цвета на гербе и флаге Стругокрасненского района на белый.

Теги: #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
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