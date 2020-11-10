Общество

Федеральные и региональные инициативы обсудили в «Школе молодых законотворцев»

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов вместе с коллегами со всего Северо-Запада и из Молодежного парламента при Государственной Думе РФ обсудили актуальные законодательные инициативы и проекты в сфере молодежной политики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, онлайн-площадку для обмена опытом и дискуссии на тему «Настоящее и будущее молодежного парламентаризма» предоставило Законодательное собрание Ленинградской области в рамках работы «Школы молодых законотворцев».

От принимающей стороны молодых активистов приветствовали депутаты областного заксобрания: вице-спикер Николай Пустотин и заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александр Русских.

Заместитель председателя Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов проинформировал коллег из регионов о федеральных законодательных инициативах, которые сейчас обсуждает общественная молодежная палата российского парламента. По его словам, таких инициатив около 20. Среди наиболее злободневных: закрепление на законодательном уровне понятия «молодой специалист», разработка мер поддержки спортивных тренеров, готовых приехать работать на село, а также принятие федерального закона «О молодежной политике в РФ».

«Рассмотрение этого законопроекта в первом чтении стартует в Госдуме уже завтра, - отметил Дмитрий Шатунов. – Я знаю, что в региональных молодежных парламентах этот законопроект активно обсуждался, предлагаются поправки, дополнения. Например, важное уточнение, что возраст молодежи увеличивается до 35 лет включительно. Возможно, ко второму чтению появятся новые предложения, мнение тех, кому адресован этот закон, очень значимо».

Речь шла о конкретных законодательных инициативах и проектах молодежных парламентов. Так, в Карелии разработан проект закона о государственной поддержке деятельности студенческих отрядов, в Ненецком автономном округе подготовлены изменения в региональный закон об образовании в части поддержки молодых преподавателей, в Калининградской области – законопроект об установлении ответственности за неуважительное отношение к педагогическим работникам, проявляющееся в форме насильственных и ненасильственных действий.

Председатель Молодежного парламента при областном Собрании депутатов Юлия Лысова поделилась псковской инициативой – создать на базе Парламентской ассоциации Северо-Запада России новую площадку сотрудничества молодежных парламентов Северо-Западного федерального округа.

«Организация межпарламентского взаимодействия молодежных парламентов будет иметь положительный эффект и для молодежных организаций, и для ПАСЗР. Мы сможем перенять опыт друг у друга и у старших коллег, что послужит повышению профессиональных компетенций молодых парламентариев. Для нас это не формальная деятельность, а реальная возможность найти новую мотивацию и получить недостающие знания. Для ассоциации такое взаимодействие с молодежью позволит расширить сферу полномочий и реализовать новые положения Конституции РФ, касающиеся молодежной политики и ответственности органов власти всех уровней за ее реализацию», - сказала Юлия Лысова.

Предложение нашло поддержку у участников «Школы молодых законотворцев».

Напомним, вопрос о внесении соответствующих изменений в устав ПАСЗР включен в повестку очередной конференции парламентской ассоциации, которая пройдет в ноябре этого года также в онлайн-формате.