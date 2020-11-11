Общество

Процедура награждения участников акции «Нужные люди» изменится из-за ограничений

Организаторы акции «Нужные люди» в Псковской области скорректируют церемонию награждения принявших в ней участие лидеров старшего поколения. Изменения связаны с коронавирусными ограничениями. В действующей редакции соответствующего указа губернатора жителям области старше 65 лет предписана самоизоляция.

«Во время акции мы познакомились с удивительными людьми, меняющими к лучшему жизни окружающих. Мы должны бережно относится к ним, так как наши бабушки и дедушки находятся в зоне особого риска», - подчеркивает Алина Захарова, заместитель директора учебного центра «Знания».

Памятные подарки получат абсолютно все участники акции, их вручение пройдет в индивидуальном порядке с соблюдением всех санитарных требований.

Прямо сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей проходит голосование за участников акции. Отдать свой голос одному из них можно по этой ссылке. Прочитать о каждом участнике и посмотреть посвященные им видеоролики можно в специальном разделе или в группе «Нужные люди» в соцсети «ВКонтакте».

Голосование будет остановлено 15 ноября. Обработка результатов продлится до 18 ноября, на 19 ноября запланировано подведение итогов. На неделе с 20 по 27 ноября состоится награждение участников акции.

Организаторы акции подчеркивают, что голосование не направлено на выявление лучших среди участников. Да это и невозможно, каждый из них ежедневно отдает свой труд на пользу общества. Своим примером они показывают, что активная жизнь доступна в любом возрасте. Голосование призвано привлечь внимание к акции, рассказать как можно большему числу жителей Псковской области о живущих рядом замечательных людях, которые стремятся передать накопленную мудрость.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.