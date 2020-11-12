Общество

Около тысячи псковичей подали заявки на получение цифровых сертификатов

Жители Псковской области подали 990 заявок на получение персонального цифрового сертификата на бесплатное повышение квалификации в «цифровых» направлениях. Более 380 человек уже записались на образовательные курсы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Самыми популярными направлениями среди жителей области оказались: цифровой маркетинг и медиа; кибербезопасность и защита данных; промышленный дизайн и 3D-моделирование; системное администрирование; цифровой дизайн; программирование и создание ИТ-продуктов; большие данные.

Большинство заявителей региона выбрали образовательные программы Москвы.

В целом, персональные цифровые сертификаты получат более 33 тысяч россиян. Жители 48 регионов России зарегистрировались на 425 дистанционных курсах, которые предоставили 173 образовательные организации.

Программы были отобраны оператором программы - Университетом 2035. Более половины из них рассчитаны на новичков, каждый третий курс – на людей с начальным уровнем подготовки, и только 6% курсов предназначены для продвинутых специалистов.

Согласно предварительному опросу среди заявившихся на получение сертификата, большинство хотят развить уже существующую карьеру и полностью сменить профессию - такую мотивацию указали 39% и 38% заявителей России соответственно. 17% хотят повысить уровень дохода благодаря новым навыкам, 4% - сохранить текущее рабочее место, и только менее 1% опрошенных идут на курсы для саморазвития и повышения квалификации.

По правилам проекта персональных цифровых сертификатов, все курсы являются лицензированными программами дополнительного образования, и по итогам успешного обучения участники получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

Согласно планам национального проекта «Цифровая экономика РФ», программа предоставления возможности получить дополнительное образование продлится до 2024 года. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили 5 тыс жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также Республики Саха (Якутия).