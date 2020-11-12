Общество

Профсоюзы просят решить вопрос о доплате псковским педагогам в организациях профобразования

Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице председателя Натальи Горбачевой направила в адрес председателя областного Собрания депутатов Александра Котова и председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова обращение с просьбой оказать содействие в решении вопроса по ежемесячной доплате классным руководителям в организациях профобразования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Напомним, с 1 сентября 2020 года по инициативе президента России Владимира Путина в общеобразовательных организациях введена доплата классным руководителям в размере 5 000 рублей. Эта мера поддержки не коснулась классных руководителей в организациях профессионального образования, отметили в профсоюзе.