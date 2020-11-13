Общество

Денис Иванов не видит разницы между Иваном Цецерским и Еленой Полонской

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов не видит глобальных изменений в работе гордумы после ухода с поста экс-главы Пскова Ивана Цецерского. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя итоги первого года работы Елены Полонской в должности главы областного центра.

«Глобальных изменений в работе гордумы при Елене Александровне не произошло. Как работали при экс-главе Иване Цецерском, так и сейчас работаем», - констатировал он.

На вопрос, смогла ли глава города Пскова оправдать кредит доверия, который год назад ей дали депутаты гордумы, проголосовав за ее кандидатуру, Денис Иванов сообщил, что, по сути, «ей не давали никакого кредита доверия - просто решили, что главным депутатом гордумы будет Елена Александровна».

Напомним, сегодня, 13 ноября, исполняется ровно год со дня избрания Елены Полонской главой Пскова. По итогам тайного голосования на внеочередной сессии Псковской гордумы, состоявшейся 13 ноября 2019 года, ее кандидатуру поддержали 22 депутата.