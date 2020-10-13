Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Чистая вода - помощь иммунитету
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Драйвер для агрария
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Телефон прямого эфира 56-73-72
Инвестиции в период COVID-19
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
спастись от косолапого
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Профессия мечты в Пскове
 
 
 
ещё ЖКХ 13.10.2020 13:414 Первые счета за теплоснабжение придут псковичам в ноябре 13.10.2020 15:510 Псковский эксперт объяснила неравномерность платежей за теплоснабжение 13.10.2020 15:470 От соседства с экотехнопарком Александр Васильев защищает свой дом 13.10.2020 14:330 «Эхономика» с начальником службы энергосбыта ПТС Екатериной Максимовой. ВИДЕО 13.10.2020 13:414 Первые счета за теплоснабжение придут псковичам в ноябре 12.10.2020 07:420 Субсидии на аренду жилья для малоимущих планируют ввести в России
 
 
 
Самое популярное 10.10.2020 14:1811 Назван диагноз госпитализированных в Великих Луках школьников 13.10.2020 00:2011 Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 11.10.2020 00:069 В Псковской области за сутки выявлено 63 новых случая коронавируса 10.10.2020 00:555 В Псковской области зафиксировано 56 новых случаев коронавируса 11.10.2020 22:4711 В Псковской области за сутки подтвержден 61 случай коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

От соседства с экотехнопарком Александр Васильев защищает свой дом

13.10.2020 15:47|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной думы Александр Васильев намерен защитить свой дом от соседства с будущим экотехнопарком в Новоуситовской волости Палкинского района. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Псковская область - это мой родной регион, - сказал он. - Территория Новоуситовской волости - это место, где у меня похоронен прадед, это место, где у меня есть дом. Понятно, что я буду защищать свой дом и свою родину. К сожалению, других защитников моего дома и моей родины нет. Приходится надеяться только на себя и на жителей, которые являются моими соседями».

Как только появилась информация о строительстве экотехнопарка, ценность жилых домов и участков в Новоуситовской волости «практически снизилась до нуля», пояснил депутат. По его словам, от жителей населенных пунктов, которые станут соседствовать с экотехнопарком, будут поступать постоянные жалобы на неприятные запахи со свалки.

«Мы смотрели, что происходит с подобными комплексами в нашей стране, как работают инвесторы, - продолжил Александр Васильева. - К сожалению, выяснилось, что данные комплексы работают исключительно в тот момент, когда приезжает комиссия. Разговоры о том, что там будут трудиться люди и будут сортировать мусор, мягко говоря, преувеличены. Исходя из тех документов, которые есть, исходя из опыта, мы получим большую свалку, на которую будут свозить мусор со всей Псковской области».

Парламентарий не исключил, что из-за близости железной дороги в экотехнопарк будут возить отходы и из Санкт-Петербурга. «Это то, что обсуждают люди, которые живут в районе», - пояснил он.

«Самая большая претензия со стороны граждан - отсутствие альтернативности, - сказал Александр Васильев. - В территориальной схеме по обращению с отходами альтернативности не увидели. Увидели лишь то, что есть отдельный участок рядом с рекой Великой в живописном месте, куда удобно привести отходы. Должна быть альтернатива по этому вопросу. Этой альтернативы, к сожалению, нет. Документы сделаны чисто под одну территорию».

По его мнению, необходимо максимально открыто подходить к решению «такого сложного вопроса». «Подключать к этому всю область без исключения. Псковская область довольно-таки большой регион и люди могут сами определить место, которое будет безопасным. А если исходить из того, что здесь рядышком дорога есть - это в корне неправильный подход», - указал он.

Депутат отметил, что уже направил 12 запросов по этому факту в контролирующие региональные и федеральные органы. «Ситуация со свалкой, которая затронула меня по воле судьбы, открыла очень много новых моментов. Здесь предстоит отдельная работа. Я буду обращаться к президенту, чтобы он обратил внимание на данную проблему», - добавил Александр Васильев.

Теги: #Палкинский район #ТКО #экотехнопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 86 человек
13.10.2020, 15:510 Псковский эксперт объяснила неравномерность платежей за теплоснабжение 13.10.2020, 15:470 От соседства с экотехнопарком Александр Васильев защищает свой дом 13.10.2020, 15:430 Рейд в рамках операции «Отопительный сезон» прошел в Великих Луках 13.10.2020, 15:400 Псковичей приглашают поправить здоровье на берегу Балтийского моря
13.10.2020, 15:321 Туроператоры Псковской области разработали 60 маршрутов для программы кешбэка 13.10.2020, 15:200 Почти 50% работающих россиян не устраивает текущая работа и перспективы 13.10.2020, 15:060 Сбер запустил аналитическую платформу для бизнеса и государства 13.10.2020, 14:580 Участок улицы Некрасова в Пскове будет закрыт для автомобилистов 16 октября
13.10.2020, 14:5610 «Съели до ребрышек» 13.10.2020, 14:564 Александр Михайлов восстановлен в должности замруководителя «Хилово» по решению суда 13.10.2020, 14:500 Псковичи могут отправить рецепты на конкурс «Причудский пирог» до 17 октября 13.10.2020, 14:490 Подготовленная Пушкинским заповедником выставка открылась в Санкт-Петербурге
13.10.2020, 14:330 «Эхономика» с начальником службы энергосбыта ПТС Екатериной Максимовой. ВИДЕО 13.10.2020, 14:240 Псковских студентов приглашают на II этап Военно-прикладной Спартакиады 13.10.2020, 14:190 Кабмин не поддержал законопроект о бессрочной программе маткапитала в России 13.10.2020, 14:080 В Псковской области выздоровело 70% от общего числа заразившихся COVID-19
13.10.2020, 13:570 Премьера спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас» состоялась в великолукском театре 13.10.2020, 13:550 Россия зарегистрирует еще одну вакцину от коронавируса на этой неделе 13.10.2020, 13:470 Центр смешанного боевого единоборства откроется в Пыталово 13.10.2020, 13:441 Три безработных псковича похитили аккумуляторы от большегруза
13.10.2020, 13:414 Первые счета за теплоснабжение придут псковичам в ноябре 13.10.2020, 13:390 В ГИБДД собираются принимать экзамены не только на улицах Запсковья 13.10.2020, 13:141 Капремонт братского захоронения на Юбилейной в Пскове подходит к концу 13.10.2020, 13:110 Есть такая профессия: реставратор машины мечты
13.10.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Екатериной Максимовой 13.10.2020, 12:520 Противоаварийные работы в усадьбе в Волышово продлятся до 25 января 13.10.2020, 12:431 Пьяный пскович заскучал и заявил о готовящемся взрыве 13.10.2020, 12:420 Картина «Иван-чай» пополнила коллекцию Псковско-Изборского музея
13.10.2020, 12:390 Более тысячи зараженных гипсофил не попали в Псковскую область 13.10.2020, 12:330 Чемпионат «Абилимпикс» стартует 14 октября в Пскове 13.10.2020, 12:290 Дорогу Заполье - Гдов продолжат ремонтировать в этом году благодаря нацпроекту 13.10.2020, 12:250 Дновскую дистанцию пути уличили в нарушении закона об охране труда
13.10.2020, 12:210 Первая программа конкурса «Мисс Псков» выйдет в эфир 13 октября 13.10.2020, 12:180 Рабочая группа проконтролирует размещение экотехнопарка в Палкинском районе 13.10.2020, 12:000 До смерти забивший свою мать стружанин проведет в колонии 6 лет 13.10.2020, 11:550 Инвесторов хватит на всех - псковские чиновники не видят конкурента в новгородской ОЭЗ
13.10.2020, 11:510 Виктор Антонов: «Единая Россия» поддержит социально ориентированный бюджет региона 13.10.2020, 11:450 Псковских подростков приглашают поучаствовать в акции «Мое будущее» 13.10.2020, 11:441 Названы самые крупные инвестпроекты в Псковской области 13.10.2020, 11:170 Сведения о границах более 250 зон затопления в Псковской области внесли в госреестр
13.10.2020, 11:140 В ГИБДД Пскова действуют специальные условия предоставления госуслуг 13.10.2020, 11:091 Глава Великих Лук обратился к горожанам в связи с распространением коронавируса 13.10.2020, 11:080 На станциях в Стругокрасненском районе заменили «стрелки» на путях следования «Ласточек» 13.10.2020, 10:520 Отделы вневедомственной охраны в Псковской области нуждаются в водителях
13.10.2020, 10:500 «Культурная контрреволюция»: О полезном вандализме в Пскове, идеальной реставрации в Доможирке и новых книгах 13.10.2020, 10:402 «Эхономика»: Из чего состоит платеж за отопление и горячую воду? 13.10.2020, 10:350 Кареглазого дедушку до сих пор разыскивают псковские полицейские 13.10.2020, 10:280 Ситуационная помощь оказалась востребована на вокзале Великих Лук в сентябре
13.10.2020, 10:200 Выходцев из стран Средиземноморья поймали в лесу псковские пограничники 13.10.2020, 10:170 Более 400 раз водители скрылись с места ДТП в Пскове за 9 месяцев 13.10.2020, 09:480 Автомобиль «Ситроен» сгорел в Пскове 13.10.2020, 09:460 Летний павильон построят в Порхове весной 2021 года
13.10.2020, 09:370 Неисправный холодильник стал причиной пожара в Псковском районе 13.10.2020, 09:344 Глава РАН назвал способный остановить пандемию коронавируса фактор 13.10.2020, 09:300 До 7 лет тюрьмы грозит мужчине за посредничество в даче взятки псковскому таможеннику 13.10.2020, 09:246 Военный грузовик и «Лада» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
13.10.2020, 09:220 Идем в «Деревню Соловьи» на Ижорского Батальона, 5: скидки и ассортимент 13.10.2020, 09:140 О старейшем священнике Псковской епархии рассказал проект «Несвятые святые – наши дни». ВИДЕО 13.10.2020, 09:070 Специалисты из Петербурга обезвредили немецкую авиабомбу под Псковом 13.10.2020, 09:001 Бизнес-омбудсмен предложил узаконить кальянные клубы
13.10.2020, 08:461 Депутаты предложили зачислять НДФЛ не по месту работы, а по месту жительства 13.10.2020, 08:375 Нижегородский стрелок найден мертвым 13.10.2020, 08:280 ФК «Луки-Энергия» сыграет сегодня с «Динамо-2» 13.10.2020, 08:197 Через полгода пандемии россияне ждут роста расходов на ЖКХ, еду и интернет
13.10.2020, 08:100 Выставка «Учитель в солдатской шинели» откроется в Пскове 19 октября 13.10.2020, 08:000 Останки красноармейцев и фрагменты бомбардировщика нашли в Гдовском районе 13.10.2020, 07:530 Систему слежки за вывозом мусора планируют создать в России 13.10.2020, 07:412 Число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое
13.10.2020, 07:340 Пять контейнерных площадок отремонтируют в Бежаницах 13.10.2020, 07:230 Страховые компании выплатили не менее 300 млн рублей компенсаций за коронавирус 13.10.2020, 07:1216 Контроль за масочным режимом предложили передать полиции 13.10.2020, 07:010 Концерт органной музыки пройдет в Печорах 18 октября
13.10.2020, 00:330 В Псковской области в проект социальной карты включат пригородные направления 13.10.2020, 00:2011 Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 13.10.2020, 00:120 Лепнина усадьбы Строгановых в Волышово передана на хранение 12.10.2020, 23:270 Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.