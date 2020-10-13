ЖКХ

От соседства с экотехнопарком Александр Васильев защищает свой дом

Депутат Государственной думы Александр Васильев намерен защитить свой дом от соседства с будущим экотехнопарком в Новоуситовской волости Палкинского района. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Псковская область - это мой родной регион, - сказал он. - Территория Новоуситовской волости - это место, где у меня похоронен прадед, это место, где у меня есть дом. Понятно, что я буду защищать свой дом и свою родину. К сожалению, других защитников моего дома и моей родины нет. Приходится надеяться только на себя и на жителей, которые являются моими соседями».

Как только появилась информация о строительстве экотехнопарка, ценность жилых домов и участков в Новоуситовской волости «практически снизилась до нуля», пояснил депутат. По его словам, от жителей населенных пунктов, которые станут соседствовать с экотехнопарком, будут поступать постоянные жалобы на неприятные запахи со свалки.

Смотрите также Александр Васильев выступил с критикой проекта строительства экотехнопарка в Палкинском районе

«Мы смотрели, что происходит с подобными комплексами в нашей стране, как работают инвесторы, - продолжил Александр Васильева. - К сожалению, выяснилось, что данные комплексы работают исключительно в тот момент, когда приезжает комиссия. Разговоры о том, что там будут трудиться люди и будут сортировать мусор, мягко говоря, преувеличены. Исходя из тех документов, которые есть, исходя из опыта, мы получим большую свалку, на которую будут свозить мусор со всей Псковской области».

Парламентарий не исключил, что из-за близости железной дороги в экотехнопарк будут возить отходы и из Санкт-Петербурга. «Это то, что обсуждают люди, которые живут в районе», - пояснил он.

«Самая большая претензия со стороны граждан - отсутствие альтернативности, - сказал Александр Васильев. - В территориальной схеме по обращению с отходами альтернативности не увидели. Увидели лишь то, что есть отдельный участок рядом с рекой Великой в живописном месте, куда удобно привести отходы. Должна быть альтернатива по этому вопросу. Этой альтернативы, к сожалению, нет. Документы сделаны чисто под одну территорию».

По его мнению, необходимо максимально открыто подходить к решению «такого сложного вопроса». «Подключать к этому всю область без исключения. Псковская область довольно-таки большой регион и люди могут сами определить место, которое будет безопасным. А если исходить из того, что здесь рядышком дорога есть - это в корне неправильный подход», - указал он.

Смотрите также Рабочая группа проконтролирует размещение экотехнопарка в Палкинском районе

Депутат отметил, что уже направил 12 запросов по этому факту в контролирующие региональные и федеральные органы. «Ситуация со свалкой, которая затронула меня по воле судьбы, открыла очень много новых моментов. Здесь предстоит отдельная работа. Я буду обращаться к президенту, чтобы он обратил внимание на данную проблему», - добавил Александр Васильев.