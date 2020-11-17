Общество

Завершается голосование по переименованию сквера на Четырех углах в Пскове

Сегодня, 17 ноября, на сайте мойрегион60.рф завершается голосование по переименованию обновленного сквера на Четырех углах в Пскове.

Напомним, в ноябре 1977 года эта территория получила наименование «Сквер имени 60-летия Великого Октября».

В 2015 году в сквере установлены кованые скульптуры: стилизованная скамейка музыканта, полка букиниста и мольберт, символизирующие единение различных видов искусств и литературы. Установка скульптур положила начало развитию сквера как открытой площадки для встреч музыкантов, поэтов и художников. Это нашло отражение в новом неофициальном названии указанной зеленой зоны «Сквер Искусств». В этом году сквер благоустроили в рамках программы приграничного сотрудничества России и Латвии.

На данный момент лидирует название «Сквер искусств», набравшее 61% голосов. Пока проголосовали 1 516 человек.