Город в списке обречённых - приговор не окончательный

Прошёл год, как стали известны данные исследования РАНХиГС, проведённого по заказу аппарата правительства РФ, что 129 малых городов России находятся под угрозой исчезновения из-за демографического спада и снижения экономической активности. Если их не спасти, то им прогнозируют в лучшем случае судьбы стать деревнями со всеми вытекающими из этого последствиями.

В списке обречённых?

В списке и хорошо знакомые, и малоизвестные названия: Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область), Рошаль (Московская область), Порхов (Псковская область) и т.д.

Для многих, кто познакомился с этими выводами, показалось неожиданностью попадание в этот список, таких городов, как Порхов, Торжок, Рошаль и других подобных. Вроде бы не за тридевять земель расположены и не считались до сих пор такими уж маленькими и забытыми. Ладно, Рошаль – город практически слился с соседним, и теперь это городской округ Шатура в Подмосковье. Но Торжок и Порхов? До сих пор, кажется, вполне самодостаточные, с большой историей, с прекрасным географическим расположением, с отстроенными в советские годы производственными площадками, с отлаженной логистикой, неплохими дорогами, до региональных центров рукой подать, недалеко Москва и Петербург. Как так получилось? Впрочем, метаморфозы, которые сегодня происходят, кажется, совсем не берут в расчёт прежние условия и характеристики и трудно поддаются анализу. Налаженная когда-то промышленность, огромный исторический багаж и стройные некогда перспективы не гарантируют сегодняшнего благополучия ни малым, ни средним городам.

Год назад эта информация некоторое время продержалась в медийном топе. Но потом быстро ушла под наплывом других актуальных тем. Поэтому многие жители населённых пунктов из этого списка «обречённых» даже не слышали о жёстком приговоре исследователей. Это нам подтвердили и в Порхове. А если не слышали, значит, пребывают в неведении о грозящей судьбе и действенных мер не принимают?

А вот в Инте – городе, расположенном на северо-востоке Республики Коми, не просто знают об угрозе - большинство местных жителей, даже прекрасно понимая сложность ситуации, в какую попала Инта, продолжают надеяться, что город имеет будущее. Здесь в минувшие годы одна за другой закрывались угольные шахты, и пришла минута, когда людям сказали: Инта не может содержать себя как город, жители не могут прокормиться без значительной внешней помощи и поэтому пора переселяться в другие города. Кто-то из интинцев действительно посчитали такой вариант лучшим выходом для себя. Но самые преданные, которые не могут представить, что город может превратиться в призрак, пустынное обезлюдевшее место, пригодное лишь для съёмок фильмов и приключений сталкеров и иных экстремалов, остаются и «бьются» за благоприятный исход для Инты. Они ищут выход из складывающегося положения, содействуют государственным и бизнес структурам в определении таких путей. Надо сказать, что город необычный, сохранившаяся оригинальная деревянная архитектура прошлого столетия и северный колорит могут быть хорошей основой для развития. И позитивные сценарии на предстоящие годы для Инты есть, они позволяют снизить нехватку бюджетных денег для покрытия вех расходов, и даже выйти в плюс. Однако для этого городскому округу и его жителям придётся всерьёз «затянуть пояса» для снижения расходов. И интинцы к этому готовы.

Инта - хороший пример для жителей других городов, причём, не только попавших в этот «список обречённых». Оказаться в следующем списке могут и многие другие. В России 1119 городов, из них 949 - численностью населения до 100 тысяч человек. И если мегаполисы и крупные агломерации продолжат пухнуть нынешними темпами, то численность населения малых и средних городов с такой же скоростью будет уменьшаться, переводя их в новые «списки обречённых». И никакие усилия тогда не помогут.

Беспокоиться стоит и многим другим городам

Рядом с попавшим в список Порховом есть город Сольцы Новгородской области. Они очень похожи – за плечами большая история, красивые и уютные пространства, сохраняющийся колорит прошлого, общая река Шелонь. И проблемы одни и те же – многие из молодёжи и жителей среднего возраста не хотят строить здесь свою жизнь – уезжают в большие города. Причины тоже известные и понятные.

«Не хватает работы, люди и раньше ездили в Петербург на заработки, потому, что относительно рядом, - рассказывает мне о ситуации молодой человек долгое время проживавший в Сольцах. - Городу не хватает производств - те, что были - свернуты или закрыты. В 2007 году еще было развито производство хлеба, лимонадов, минводы, кондитерских изделий, работала вязальная фабрика, завод по производству ферритовых сердечников - большинство из них закрылись. И чтобы поменять ситуацию необходимо развитое современное производство, лучше не одно, филиалы крупных компаний, а при них учебные центры для молодых. А ещё служба занятости, которая убедит тебя после школы остаться дома и объяснит карьерные перспективы».

Во многих городах сейчас пытаются найти способы удержать жителей – вкладывают средства в преобразование городской среды. И в Порхове проводятся работы по реставрации и реконструкции главной исторической достопримечательности - крепости XIV века, проводится благоустройство парковых зон, набережной Шелони, ремонтируются улицы. Это без сомнения важно. Но большая часть экспертов, принимающих участие в глобальной дискуссии, которая встречается во многих медиа по этой ситуации, считают, что косметическими процедурами ничего не изменить. Так председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, автор Демографической доктрины России Юрий Крупнов в беседе с MSK1.RU весьма однозначен:

«Нужно абсолютное изменение курса движения страны, изменение способа производства, изменение общественной системы, то есть тотальное изменение в логике развития страны». Эксперт считает, что демографическая ситуация требует не отдельных точечных мер, а комплексного пересмотра стратегии развития страны, направленного на поддержку регионов и создание условий для комфортной жизни в малых городах. Без этого, по мнению эксперта, Россия рискует потерять значительную часть своей территории. И с этим мнением многие согласны.

Парки с асфальтовыми дорожками, отреставрированные достопримечательности – это важный фактор, особенно для гостей городов, но для местных жителей этого недостаточно, если проживают они в старых домах, которые давно не видели ремонта, а тем более современных строительных решений. В таких городах необходимо обеспечить жилищное строительство, желательно малоэтажное новое жилье комфорт-класса. Но там давно ничего не строят, так как… население убывает, а у остающихся нет средств. Замкнутый круг.

Об этом же в конце 2025 года на одном из заседаний говорил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин:

«Необходимо вырабатывать единое правовое поле, решения, которые позволят обеспечить жильём тех, кто проживает на селе, в райцентрах, в малых городах».

По его словам, в России каждый четвертый гражданин проживает в малых городах, а если это объединить с теми, кто проживает на селе, - это почти половина населения. «Когда речь идёт о малых городах, там, как правило, отсутствует стройиндустрия. Не говоря уже о сельских населённых пунктах. Есть проблемы, которые придётся решать вместе. И по-другому не получится. Потому что иначе мы с вами не обеспечим качественную медицинскую помощь, мы не решим задачу качественного образования, потому что вопрос закрепления кадров - это вопрос наличия жилья. Надо, чтобы это жильё было доступно всем гражданам нашей страны».

Мы пойдём каким путём?

Власти, конечно, понимают: там, где нет рабочих мест или необходимой инфраструктуры, практически нереально говорить о возвращении молодых и опытных людей даже в места, бывшие для них родными.

В таких случаях специалисты – демографы, социологи, политологи часто режут совсем радикально, говоря, давайте всех переселим в Москву, Петербург, Новосибирск в ряд других крупных городов – разом решим все проблемы малых городов, сохранив большую статью расходов федерального бюджета и перераспределим средства по другим важным направлениям. Эти мегаагломерации всех своих жителей прокормят. Но в таких случаях о защите территории страны, о поддержании суверенитета, как правило, не вспоминают. Да в глобальной Москве, которая займёт и половину Московской области, всё будет неплохо. А что будет с остальной частью территории страны? Вопрос уже, кажется, давно стал риторическим.

Надо отметить, что само исследование экспертов РАНХиГС, которые изучили демографические тенденции и экономический потенциал в малых городах, проводилось в рамках госзаказа аппарата правительства. Но выводы учёных ничего нового, в общем-то, о ситуации не открыли: «Там не хватает внутренних ресурсов для развития, а в связи с большим количеством малых городов сложно равномерно распределить внешние ресурсы между ними», - цитируют авторов исследования «Известия». Об этом, в общем-то, было известно и до исследования. Что дальше? Из аппарата правительства тогда обнадёжили, что для 106 малых городов из «списка обречённых» разработают мастер-планы по реализации инвестпроектов с инфраструктурным развитием. Кстати, власти в части регионов ещё и до этого исследования рассматривали возможные перспективы для угасающих городов. Мастер-план планировали для Инты, была информация, что и для Порхова разработают первый полноценный мастер-план пространственного развития. И хотя эта тема довольно активно обсуждалась ещё в 2022 году, но ответ на обычный поисковый запрос сегодня конкретно говорит, что полноценного мастер-плана для Порхова пока нет. Хотя, хочется надеяться, что работа над ним ведётся в каких-то кабинетах власти. Только бы не вышло так, что мастер-планы появятся, а в городах уже будет некому их реализовывать...

Можно предполагать по каким вариантам пойдёт развитие ситуации. Города из «списка обречённых» и его продолжения будут: либо погибать быстро – раз и переселили всех, оставив всю недвижимость как жертвоприношение природе, либо с надрывом, стрессами, истериками и прочими эксцессами, либо медленно и красиво с фиксацией происходящего в кинофильмах и книгах – тот самый способ, какой зовётся «умирать так с музыкой». Как видим, способов исчезнуть у городов достаточно. А вот способ остаться жить – всего один. В медицине есть понятие «экстренные ситуации» - те состояния, при которых промедление может стоить пациенту жизни, и требуется немедленное вмешательство. Ключевой критерий при этом - угроза жизни. То есть, то же самое, что в нашем случае для города означает «угроза исчезновения». И по существу, всё же, интересно понимать, предпринимается ли что-то для того, чтобы диагноз «находятся под угрозой исчезновения» получил не только подтверждение, но и экстренную терапию.

Игорь Докучаев

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