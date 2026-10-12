В ЕГЭ по математике и истории увеличат количество заданий

Количество заданий изменится в ЕГЭ по истории и математике в 2027 году, следует из материалов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

По истории заданий прибавилось: в 2026 году ЕГЭ для сдающего состоял из 21 задания, а в 2027 году - из 22 заданий. В частности, увеличилось количество заданий по работе с историческим источником: их стало три в 2027-м по сравнению с двумя в прошлом году. Количество заданий с высоким уровнем сложности при этом не изменилось.

Кроме этого, изменения коснулись ЕГЭ по профильной математике. КИМ по профильной математике для сдающего в 2027 году будет состоять из 20 заданий, в том время как в 2026 году он состоял из 19 заданий. В ЕГЭ по математике базового уровня изменений нет, пишет РИА Новости.