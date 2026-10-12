66-летие отмечает великолукский завод «Реостат»

Великолукский завод «Реостат» отмечает 66-летие со дня основания 12 октября. Об этом в своем канале в Мах сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Изображение: Александр Козловский / Мах

Поздравляю руководство, коллектив и ветеранов предприятия с этой датой! За более чем шесть десятилетий "Реостат" прошёл большой путь и сегодня по праву занимает важное место в отечественном электромашиностроении. Это одно из системообразующих предприятий Псковской области, продукция которого востребована далеко за пределами нашего региона», - отметил Александр Козловский.

Завод остаётся единственным в России производителем полного комплекта электрооборудования для электропоездов переменного тока. Здесь выпускают оборудование для энергетики, железнодорожного транспорта, горнодобывающей промышленности, в том числе для карьерных самосвалов «БелАЗ».

«Особенно приятно видеть, что предприятие не только сохраняет свои позиции, но и уверенно развивается. В 2025 году объём выпущенной продукции вырос на 40%. Осваиваются новые направления, расширяется производство, внедряются собственные разработки. Но за всеми технологиями, производственными показателями и достижениями стоят люди. Здесь опыт ветеранов соединяется с энергией молодых инженеров и рабочих, а профессиональные традиции передаются от поколения к поколению. Именно такие предприятия формируют промышленную силу нашего региона, создают рабочие места и обеспечивают технологическое развитие страны. От всей души желаю коллективу "Реостата" стабильной работы, интересных проектов, новых производственных достижений и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья, благополучия и успехов каждому, кто связал свою жизнь с заводом!» - добавил депутат.