Общество

Омбудсменов обяжут сообщать спикеру Собрания о личной заинтересованности при исполнении полномочий

В Псковское областное Собрание депутатов поступил проект закона, закрепляющий в региональном законодательстве федеральную норму об обязанности уполномоченных сообщать председателю законодательного органа государственной власти субъекта РФ о возникновении личной заинтересованности при исполнении своих полномочий, которая может привести к конфликту интересов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, соответствующие изменения вносятся в несколько законодательных актов области.

Обновленная редакция закона «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления» предусматривает единообразный порядок уведомления спикера регионального парламента для уполномоченного по правам человека в Псковской области, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Согласно законопроекту, руководитель законодательного органа передает заявление омбудсмена на рассмотрение комиссии по урегулированию конфликта интересов в порядке, определенном актом областного Собрания депутатов.

Одновременно из текста закона исключаются положения о рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному поведению омбудсменов комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Псковской области.

Также законопроектом предлагается установить единую форму уведомления о личной заинтересованности для всех лиц, замещающих государственные должности Псковской области.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» до сессионного рассмотрения будет вынесен на заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению.