Общество

Председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности выбрали в Псковской области

VII отчетно-выборная конференция Псковской областной организации Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности состоялась 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Конференция началась с доклада председателя Псковской областной организации Российского профсоюза работников РЭП о деятельности областной организации за 5 лет.

Делегаты конференции оценили работу областной организации удовлетворительно и утвердили основные направления деятельности Псковской областной организации Российского профсоюза работников РЭП на 2020 - 2025 годы.

Основные направления деятельности профсоюза базируются на решениях съезда профсоюза работников РЭП, материалах и решениях ЦК и ОК профсоюза работников РЭП, съездов ФНПР и сложившейся ситуации в отрасли в данный период.

В ходе конференции были избраны коллегиальные органы управления профсоюза и председатель. Делегаты конференции поддержали Людмилу Зеркаль в должности председателя Псковской областной организации Российского профсоюза работников РЭП.

«Мы рады приветствовать надежного друга в большой профсоюзной семье. Людмила Васильевна отличный специалист в области профсоюзной работы. Я рад, что команда нового профсоюза пополняется такими профессиональными кадрами. Уверен, что новый председатель сможет восстановить профсоюз работников РЭП в Псковской области, наладить правозащитную и организационную работу», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.