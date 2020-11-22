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Общество

Вопрос развития приграничных районов Псковской области поднят на федеральном уровне

23.11.2020 14:02|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания в режиме видео-конференц-связи попросил президента России Владимира Путина поддержать Псковскую область в части реконструкции инфраструктуры приграничных районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кремля.

«80% учреждений социальной сферы в Гдовском, Печорском, Пыталовском, Себежском районах нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции, - сообщил губернатор президенту. - Речь идет об изношенном, морально устаревшем фонде, деревянных школах с печным отоплением, районных больницах, где десятилетиями не было капремонта. Соседи, конечно, смотрят, и хотелось бы в первую очередь на этих территориях привести эти объекты в соответствие. Яркий пример – Печорская лингвистическая гимназия, единственная, где обучаются, вы хорошо знаете, дети малочисленного народа сету. В этом году (здание) отметило свое 150‑летие».

Администрация Псковской области, отметил глава региона, сформировала в полном объеме список объектов, подлежащих модернизации, и передала в правительство. «Я хорошо понимаю, что в этом году все средства направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, на ликвидацию последствий, на устранение этих последствий, но актуальность проблемы у нас никуда не девается», - пояснил Михаил Ведерников.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать поручение правительству Российской Федерации о выделении этих средств на модернизацию объектов социальной инфраструктуры, предусмотреть не как было изначально в поручении – с 2020-го по 2022-й, а с 2021 по 2023 год. А мы со своей стороны гарантируем своевременное введение всех строительных объектов в установленные сроки», - добавил губернатор.

Теги: #ведерников #Путин
Источник: Псковская Лента Новостей
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