Общество

Экспонаты для увековечения подвига 150-й дивизии собирают в Идрице

Сбор экспонатов ведут в поселке Идрица Псковской области для увековечения подвига 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 23 ноября в ходе пресс-брифинга в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В федеральный план мероприятий к 75-летию Победы вошло благоустройство поселка Идрица. «По понятным причинам, Идрица известна во всем мире. Это знаковая территория для победы для Великой Отечественной войны», - отметила Вера Емельянова.

Проведено благоустройство в поселке. Отремонтированы социальные объекты, объекты жизненной инфраструктуры. Появилась воркаут-площадка, боксерский ринг, построен флагшток для площади Победы.

«Мы сегодня ведем сбор материала для музея. В 2021 году планируется и будет открыт памятный знак зарождения знамени Победы, чтобы увековечить подвиг 150-й стрелковой Идрицкой дивизии», - сказала первый заместитель губернатора.