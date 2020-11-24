Общество

На ПЛН стартует конкурс «20 героев Псковщины»

Сегодня, 24 ноября, стартует конкурс «20 героев Псковщины» к 20-летию Псковской Ленты Новостей.

Условия конкурса:

Напишите на адрес редакции ПЛН историю о человеке - псковиче, который совершил, по вашему мнению, выдающийся, смелый, быть может, героический поступок. Это могут быть истории ваших друзей, знакомых, соседей, просто известных вам людей…

Для связи редакции с героем вашей истории обязательно оставляйте его контакты.

Ваши истории присылайте на редакционную почту: redaktor@pln-pskov.ru до 20 декабря. Затем в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/plnpsk будет проведено народное голосование, по итогам которого 15 января 2021 года определят 20 победителей. В торжественной обстановке от имени ПЛН им будут вручены дипломы. Сюжеты и интервью с победителями будут опубликованы на интернет-портале Псковской Ленты Новостей.