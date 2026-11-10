Молодёжь Псковской области приглашают на зимнюю мастерскую «Истоки» в Печорах

Зимняя мастерская «Истоки» пройдёт на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры с 18 по 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Его участниками могут стать молодые представители сферы медиа, дизайна, изобразительного искусства и журналистики, а также участники творческих конкурсов в возрасте от 14 до 17 лет.

Мероприятие направлено на формирование практических навыков и понимания полного цикла разработки медиа- и маркетинговых продуктов. В течение пяти дней участники в командах будут работать над реальным проектом — от идеи до готового результата. Итогом заезда станет создание журнала, серии тематических подкастов и концепции фирменной продукции.

Программа включает шесть взаимосвязанных блоков. Деловая часть будет состоять из встреч, дискуссий, мастер-классов и тренингов с профильными федеральными спикерами. Проектная деятельность будет включать креативные сессии и работу с наставниками над итоговым продуктом. Духовная программа — это встречи и беседы, направленные на приобретение духовно полезных знаний. Атмосферная программа направлена на командообразование, экскурсии и творческие активности. В рамках полезной программы участники проведут общественно полезные работы на территории монастыря и социальных учреждений.