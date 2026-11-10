 
Общество

Молодёжь Псковской области приглашают на зимнюю мастерскую «Истоки» в Печорах

0

Зимняя мастерская «Истоки» пройдёт на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры с 18 по 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Его участниками могут стать молодые представители сферы медиа, дизайна, изобразительного искусства и журналистики, а также участники творческих конкурсов в возрасте от 14 до 17 лет.

Мероприятие направлено на формирование практических навыков и понимания полного цикла разработки медиа- и маркетинговых продуктов. В течение пяти дней участники в командах будут работать над реальным проектом — от идеи до готового результата. Итогом заезда станет создание журнала, серии тематических подкастов и концепции фирменной продукции.

Программа включает шесть взаимосвязанных блоков. Деловая часть будет состоять из встреч, дискуссий, мастер-классов и тренингов с профильными федеральными спикерами. Проектная деятельность будет включать креативные сессии и работу с наставниками над итоговым продуктом. Духовная программа — это встречи и беседы, направленные на приобретение духовно полезных знаний. Атмосферная программа направлена на командообразование, экскурсии и творческие активности. В рамках полезной программы участники проведут общественно полезные работы на территории монастыря и социальных учреждений.

Регистрация открыта до 23 ноября 2026 года на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке .

Организатором Зимней мастерской выступает ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр» Федерального агентства по делам молодёжи в рамках Молодёжного историко-культурного форума «Истоки», который проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026